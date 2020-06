Coronaviurus: ispettori federali nei centri sportivi di Sassuolo e Cosenza

Questa volta è toccato al Sassuolo ricevere questo pomeriggio nel proprio centro sportivo il pool ispettivo della Procura Federale per accertarsi i Protocolli sanitari per gli allenamenti di gruppo siano rispettati. Non solo al Mapei Football Center, controlli anche al centro sportivo di Cosenza come riferisce il comunicato pubblicato dalla Figc sul proprio sito ufficiale. Di seguito la nota:

«Proseguono i blitz dei pool ispettivi della Procura Federale presso i centri di allenamento delle squadre professionistiche. Oggi pomeriggio gli ispettori hanno visitato gli impianti sportivi del Sassuolo e del Cosenza, assistendo agli allenamenti dei calciatori, esaminando i locali e verificando il rispetto dei Protocolli sanitari per gli allenamenti di gruppo. Gli ispettori hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati fino ad oggi. Con il controllo odierno presso il centro del Sassuolo, tutte le squadre di Serie A hanno ricevuto la visita del pool ispettivo. Nelle prossime ore le relazioni con la documentazione acquisita saranno trasmesse al Procuratore Federale per le determinazioni di competenza».

(Figc.com)

