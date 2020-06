Coronavirus, salta l'amichevole tra Manchester United e Stoke City. Il tecnico dei 'potters' è risultato positivo

Cancellata all'ultimo minuto l'amichevole che si sarebbe dovuta giocare ieri fra Manchester United e Stoke City a Carrington, nel centro sportivo dei Red Devils. Lo Stoke era gia' pronto a scendere in campo quando e' stato avvertito che il tecnico Michael O'Neill, dopo cinque test negativi, era risultato positivo al coronavirus. Il Manchester United ripartira' in Premier il 21 giugno sul campo del Tottenham mentre il giorno prima lo Stoke, che milita in Championship, sarà ospite del Reading.