Coronavirus: positivo un giocatore del Norwich. In isolamento per 7 giorni

Un giocatore del Norwich, club che milita in Premier League, è risultato positivo al Coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato, secondo quanto comunicato dal club in una nota ufficiale. Il giocatore, inoltre, sarebbe stato impiegato dall'allenatore Daniel Farke nell'amichevole di venerdì contro il Tottenham di Mourinho.

Non è stata resa nota l'identità del calciatore che "in linea con i protocolli della Premier - si legge nel comunicato -, si auto-isolerà per un periodo di sette giorni prima di essere nuovamente testato in un secondo momento. Il giocatore dovrà riscontrare un risultato negativo al test prima di poter riprendere l'allenamento". Il Norwich tornerà in campo il prossimo 19 giugno contro il Southampton.

(canaries.co.uk)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE