Coronavirus, Mastella (sindaco Benevento): "La Procura indaghi sui presunti casi di positività coperti"

"Chiedo che la Procura Federale e la Procura di Roma avviino una attivita' investigativa immediata a seguito dell'editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di ieri, secondo cui 'ci sarebbero due squadre di A che starebbero coprendo delle positivita' in attesa di denunciarle al momento giusto e bloccare il baraccone'". Cosi' il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in campo per tutelare la squadra sannita, prima in classifica in Serie B con 22 punti di vantaggio sulla terza e quindi di fatto con un piede e mezzo direttamente promossa in A. "C'e' troppa furbizia in giro e interessi scomposti. Spiace che alcuni si prestino a questa indecente situazione. Chiediamo, altresi', che chi in Consiglio Federale e' in conflitto di interesse, si astenga domani dal votare", ha aggiunto Mastella.