Coronavirus: ispettori federali nei centri sportivi di Udinese ed Atalanta per verificare il rispetto dei protocolli

Proseguono i controlli degli ispettori federali all'interno dei centri sportivi dei club di Serie A. Nella giornata di oggi le ispezioni a sorpresa sono andate in scena nei centri d'allenamento di Atalanta e Udinese, dove i delegati della Federazione hanno anche acquisito la documentazione relativa ai vari test - esami sierologici e tamponi - eseguiti dagli atleti.

Nei giorni scorsi il pool della Procura federale aveva eseguito le verifiche nei centri di allenamento di Fiorentina, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Cagliari, Inter, Juventus, Sampdoria, Torino e Genoa, ma si tratta dei primi controlli eseguiti in seguito alla decisione presa dalla FIGC di inasprire le sanzioni per chi non rispetti le regole.

(ansa)