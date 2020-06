Coronavirus, dalla Spagna: il Valencia chiede intervento all'Uefa per le parole di Gasperini

Continuano a creare polemiche, in Spagna, le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini sulla sua positivita' al Covid-19, i cui sintomi erano apparsi prima della gara di ritorno di Champions League tra Valencia e Atalanta del 10 marzo. Il ministro della sanita' e della salute pubblica spagnola, Ana Barceló, ha rivolto parole dure nei confronti del tecnico degli orobici, accusato di negligenza: "Ha mancato di responsabilita'. Sapeva che esisteva una zona a rischio e non avrebbe dovuto muoversi. Le notizia conferma comunque che la partita doveva essere giocata a porte chiuse". Anche il Valencia non ha gradito le parole di Gasperini tanto che, secondo quanto riporta 'Marca', avrebbe chiesto una reazione da parte dell'Uefa e dalle autorita' italiane.