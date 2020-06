Coronavirus, Bologna: giocatori, staff e dirigenti rinunciano ad una mensilità

Accordo per il taglio degli stipendi, a causa della pandemia e dello stop al calcio, anche in casa Bologna, come reso noto dal club. "Il Bologna Fc 1909 comunica che, in considerazione della lunga sosta imposta dall’emergenza sanitaria, i calciatori della Prima Squadra e lo staff tecnico hanno dato, come i dirigenti, la loro disponibilità alla riduzione dell’emolumento annuo, in misura di una mensilità - si legge nel comunicato ufficiale -. La Società esprime apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato anche in questo momento dai calciatori e dai tecnici".

(bolognafc.it)

