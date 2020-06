Coronavirus, annullato il "Trofeo Italo Foschi": appuntamento al 2021

Il prossimo 7 giugno 2020 ricorre il 93° anniversario della fondazione dell'As Roma ma a causa della pandemia Covid 19, il 3° Trofeo Italo Foschi, riservato alla categoria “Giovanissimi", non potrà essere disputato. Nel 2018 l’ingegner Riccardo Zingarelli, pronipote di Italo Foschi, e il presidente del Roma Club L'Aquila, Vittorio Zingarelli, affidarono ad Adriano Cantalini, noto giornalista pubblicista aquilano, il difficile incarico di organizzare un Trofeo, a carattere federale, per ottemperare all’impegno di ricordare, dopo 69 anni dalla morte di Italo Foschi, la memoria del fondatore e primo presidente della AS Roma. Con il fattivo sostegno del presidente Grassetti e di tutti i membri dell’UTR, la preziosa collaborazione di Riccardo Zingarelli, finalmente si è arrivati al 7 giugno 2018, quando l'AS Roma, battendo in un’unica gara la formazione pari età della Soccer School L’Aquila, si è aggiudicata il 1° Trofeo Italo Foschi per “Giovanissimi. L’anno successivo, nel corso del quadrangolare, sempre per “Giovanissimi”, a cui presero parte oltre alla Soccer School L’Aquila anche il Pescara, fu il Perugia a battere in finale la AS Roma, conquistando l’ambito Trofeo. La AS Roma, quest’anno, avrebbe dovuto organizzare la terza edizione del Trofeo, ma purtroppo a causa del coronavirus non è stato possibile: un vero peccato perché la decima edizione del Trofeo Italo Foschi avrebbe coinciso con i 100 anni della AS Roma. Appuntamento si spera rimandato al 2021!"