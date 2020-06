In attesa dell'ufficialità, con ogni probabilità le semifinali di Coppa Italia andranno in scena tra il 12 e il 13 giugno. Sarebbe infatti arrivato il sì del Governo ad anticipare i match di un giorno. Se così fosse, quindi, la gara Juventus-Milan si giocherebbe venerdì 12 giugno, mentre Napoli-Inter sarebbe programmata per il 13 giugno.

(sky sport)