Champions League, Christillin (Uefa): «Possibile Final Four a Lisbona, in lizza anche Madrid e Francoforte»

RADIO UNO - «Final Eight di Champions League a Lisbona? È possibile, avremo il comitato esecutivo il 17 giugno, la prossima settimana. Se si farà a Lisbona? Da quel che so ci sono anche i tedeschi, che la vorrebbero fare a Francoforte, e gli spagnoli, che la vorrebbero a Madrid». È quanto afferma Evelina Christillin, membro del Comitato esecutivo dell'Uefa, intervenuta nella trasmissione 'Un giorno da pecora'. La Christillin non ha confermato le indiscrezioni rivelate dalla Bild domenica scorsa, secondo le quali l'Uefa avrebbe già scelto Lisbona come sede per ospitare le ultime gare stagionali della Champions.