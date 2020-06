Canovi: «La Roma rimpiangerà Schick»

CENTRO SUONO SPORT - Dario Canovi, storico procuratore sportivo, è tornato a parlare della situazione del calciomercato post-coronavirus, commentando anche le ultime notizie in casa Roma e la situazione di Patrik Schick. Queste le sue parole:

C’è il rischio di una svalutazione negli affari?

“Esiste questo rischio. Aumenterà ulteriormente il gap tra le grandi squadre e quelle più piccole, ogni società dovrà aumentare lo scouting, forse scopriremo dei nuovi mercati dove si potrebbero fare buoni affari. Quando portavo giocatori africani in Italia mi trattavano come un negriero, oggi il calcio è pieno di tanti bravi calciatori africani”.

Ci saranno tanti scambi?

“I giocatori cercheranno fortuna altrove e vorranno ingaggi più vantaggiosi. Ci sarà un grande cambiamento, ci saranno tanti scambi anche se io li chiamo baratti”.

La situazione della Roma in ambito societario?

“Preferisco non commentare. Una volta c’erano i presidenti-tifosi, ora non esistono più o comunque li conti sulle dita di una mano. Pallotta non è mai stato un tifoso della Roma, giustamente ha sempre pensato di fare soldi con la Roma”.

Il Lipsia riscatterà Schick?

“Un giorno rimpiangeremo Schick, continuerò a dire che sia un grande giocatore. Quest’anno lo sta dimostrando, alla Roma non è andato bene anche per colpa sua ovviamente, probabilmente non ha sentito la fiducia e ne ha sofferto. Forse ha pesato psicologicamente anche il costo del suo cartellino, indubbiamente alla Roma è stato un fallimento. Ha avuto delle mancanze, ma ci sono state sicuramente delle mancanze anche da parte della Roma. Conoscendo il suo procuratore, ho l’impressione che rimarrà al Lipsia. Non so con quali condizioni, ma chi ci guadagnerà da questa vicenda sarà il suo procuratore”.