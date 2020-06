Cafu: "Spero che la Roma con Fonseca torni ad essere brillante come ai nostri tempi"

RECORD + - La prima esperienza all'estero l'ha vissuta in Spagna, nel Saragozza, poi la lunga permanenza in Serie A, ben 11 anni tra Roma (dove tra l'altro ha vinto l'ultimo scudetto della storia giallorossa, quello 2000/01) e Milan. L'ex terzino Cafu, in un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo portoghese in occasione del suo 50° compleanno, non ha potuto non ricordare quel periodo trascorso in Italia dove "la Roma mi ha portato sulla scena internazionale e il Milan mi ha dato la consacrazione della mia carriera in questo meraviglioso paese che è l’Italia". Il brasiliano, poi, esprimendo un proprio giudizio sulla Roma attuale, ha dichiarato: "Quello che vogliamo è che la Roma sia di nuovo una Roma brillante, che faccia divertire e porti i tifosi allo stadio a guardare un buon calcio, come ai nostri tempi. Spero che con il nuovo allenatore la Roma possa tornare a diventare un club competitivo".