Bundesliga: il Bayern batte 1-0 il Werder Brema e si laurea campione di Germania per l'ottava volta consecutiva

Il Bayern Monaco si laurea campione di Germania, conquistando l'ottavo scudetto consecutivo, il 30° della sua storia. È bastato battere il Werder Brema 1-0, portandosi così a +10 dal Borussia Dortmund seconda. I bavaresi in tal modo diventano irraggiungibili e in un stadio freddo, senza tifosi e né troppi festeggiamenti, la squadra ha potuto alzare il trofeo al cielo. A decidere il match di questa sera è stato Lewandowski che al 43' ha segnato il suo gol numero 31 in questo campionato (record assoluto per lui). Da registrare, nel finale di gara, il grande salvataggio di Neur su Osako, con il Bayern, tra l'altro, rimasto in 10 per l'espulsione di Davies.