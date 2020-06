AUDIO - Rizza in coma, la spinta di Totti: "Tieni duro e non mollare, ci vediamo presto. Daje!"

Ricoverato dal 5 giugno nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania in seguito ad un'emorragia cerebrale. Si tratta di Giuseppe Rizza, ex calciatore della Juventus Primavera che aveva condiviso lo spogliatoio con calciatori come Marchisio, Giovinco e Criscito. Il 33enne si trova al momento in coma, ma la spinta di molti personaggi del mondo del calcio non si è fatta attendere.

Fra questi Francesco Totti, che in una nota audio, poi pubblicata sul profilo Instagram della società per cui Rizza è attualmente tesserato, ci ha tenuto a dare la spinta allo sfortunato calciatore: "Ciao Giuseppe, sono Francesco Totti. Volevo farti un saluto, un grande in bocca al lupo e mi raccomando eh, tieni duro e non mollare. Dai che ci vediamo presto. Ti mando un abbraccio grande, a presto. Ciao Giuseppino, daje!"