Ascoli, Bifulco: "Possibile una collaborazione di mercato con la Roma"

Giuseppe Bifulco, ex dirigente della Roma da poco accasatosi all'Ascoli in veste di ds, si è presentato in conferenza stampa parlando di un possibile asse di mercato con i giallorossi: "Collaborazione con i giallorossi? Il patron e la società vogliono strutturarsi in maniera importante e tutto ciò può passare anche attraverso collaborazioni con club di rilievo. È stata una grandissima sorpresa quella di trovarmi in questo contesto importantissimo, nonostante io venga da un club di Serie A. Sono una persona molto determinata, amo le regole e amo condividerle, la mia vita mi ha proposto diverse sfide che, dico con soddisfazione, ho sempre vinto. Per me Pulcinelli è il patron ideale, con lui avrò la possibilità di esprimere il mio potenziale, ne sono sicuro. Qui ha lavorato un grande mister come Mazzone, che ha fatto grandi cose alla Roma. E’ stato facilissimo per me accettare questa proposta lasciando un club di Serie A”.