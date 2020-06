Arcuri: «Spero che il lockdown abbia messo la Roma in condizione di arrivare in Champions»

SKY TG 24 - Manca sempre meno alla ripresa del campionato e al ritorno in campo della Roma che sarà impegnata mercoledì 24 giugno, alle ore 21.45, allo stadio Olimpico, contro la Sampdoria per la prima partita post-Covid. Della ripartenza della Serie A ne ha parlato Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, il quale da tifoso giallorosso non può non augurarsi che la propria squadra del cuore possa centrare l'obiettivo del quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League: "Porterà buon umore a me e a tanti altri sportivi. Da tifoso della Roma spero che il lockdown abbia messo la squadra in condizioni di arrivare in Champions League" le parole di Arcuri ai microfoni dell'emittente satellitare.