Ancelotti: "Allenare la Roma? Lasciamo lavorare Fonseca"

Carlo Ancelotti, attualmente allenatore dell'Everton e più volte nel corso degli anni accostato alla panchina della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un'intervista concessa all'emittente radiofonica. Di seguito le sue parole in merito alla possibilità di allenare i giallorossi in futuro:

“Se dicessi che mi piacerebbe allenare la Roma forse il mio amico Fonseca potrebbe risentirsi, anche se so che è molto intelligente e non si risentirebbe. Lasciamolo lavorare che è molto bravo”.

Sulla ripresa del campionato...

“Speriamo di poter tornare nella maniera più sana e sicura per tutti. Giocare senza tifosi non è il massimo della vita, ma è il passo necessario da fare prima di riaprire gli stadi alla gente”

(Radio Radio)