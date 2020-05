Zico: "Falcao mi chiamò per andare alla Roma"

SKY SPORT - All'emittente televisiva, ieri, l'ex stella brasiliana Zico ha svelato un retroscena legato ai colori giallorossi: "Falcao mi chiamò per andare alla Roma, ma avevo già firmato con l’Udinese e non potevo tornare indietro. Una volta pranzai con il presidente Viola, voleva comprarmi, ma il Flamengo in quel periodo non accettò".