Valencia, Costa: "Dzeko tra gli attaccanti più difficili da marcare. Quando ero al Villarreal segnò tre gol, è stato fantastico" (VIDEO)

Non è la prima volta che un difensore confessi di aver incontrato delle difficoltà nel marcare Edin Dzeko. Qualche tempo fa lo aveva ammesso lo stopper del Bologna Mattia Bani e oggi lo ha fatto il terzino del Villarreal, ora in prestito al Valencia, Jaume Costa. Il classe 1988 spagnolo, attuale compagno di squadra di Alessandro Florenzi, ha voluto fare una sorpresa ai giovani giocatori dell'Alevín Fundació VCF 'B', allenati da José Antonio Camacho. Nella videochiamata i ragazzi si sono improvvisati giornalisti provando a porgli qualche domanda, tra cui quella del giocatore contro il quale ha avuto maggiori difficoltà a marcare. "C'è un giocatore del Valencia che è molto difficile da difendere come Gamiero – la risposta di Costa – Con tuo padre (parlando con Aaron, figlio di Kevin Gameiro, presente nella videochiamata) ci sono molti aneddoti che ti può raccontare, come quando giocava nel Siviglia o nell'Atletico: essendo basso come me mi dicevano di marcare lui nei calci d'angolo”. Ma non solo Gameiro, Costa cita anche Dzeko, affrontato nei sedicesimi di finale di Europa League 2016/17, quando militava nel Villarreal. "In una partita contro la Roma Dzeko ha segnato tre gol, è stato fantastico – le parole dello spagnolo riferendosi alla gara dell'andata - Anche Salah era in quella squadra, ed è stato sorprendente. Ma credo che a questi livelli non ci siano attaccanti facili da difendere".

( minuto 4.10)