Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonico sportivo, la UEFA starebbe pensando di allentare le strette in merito al Fair Play Finanziario, allargando la fascia temporale di pareggio di bilancio in una fascia temporale da 12 mesi a 24 mesi. In aggiunta a questo sembra circoli l'idea di estendere il limite di disavanzo da 30 milioni di euro in tre anni a 60 milioni di euro in due anni.

(rmcsport.bfmtv.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE