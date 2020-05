La Roma continua ad esser perseguitata dagli infortuni. Dopo Pau Lopez e Perotti, infatti, c'era preoccupazione anche per il terzo portiere Fuzato, che ha accusato un problema alla coscia. Come riporta l'emittente satellitare, però, nessun allarmismo per il brasiliano, vittima di un leggero affaticamento. In questi giorni si allenerà regolarmente.

(sky sport)