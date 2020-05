Trigoria, gli allenamenti della Roma proseguono con la massima sicurezza (VIDEO)

La Roma, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha pubblicato un video in cui mostra come i giocatori giallorossi si preparano a scendere in campo a Trigoria per svolgere i propri allenamenti nella massima sicurezza. Al loro arrivo gli viene misurata la temperatura. Successivamente si recano nella stanza del centro sportivo che gli è stata assegnata e si cambiano, per poi recarsi al campo muniti di mascherina. All'ingresso di Trigoria è stato inoltre allestito un punto in cui i giocatori possono recuperare mascherine, bottigliette d'acqua personali e gel disinfettante.

Prosegue il lavoro in sicurezza dei calciatori dell’#ASRoma a Trigoria. Ecco le immagini dell’arrivo al centro sportivo pic.twitter.com/wcZVvkz2Pz — AS Roma (@OfficialASRoma) May 18, 2020