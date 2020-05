Un gruppo di tifosi giallorossi si é dato appuntamento sotto casa di Daniele De Rossi per rendere omaggio all'ex capitano romanista, ad un anno esatto dall'ultima partita del '16' con la maglia della Roma.

Il gruppo Roma ha esposto uno striscione eloquente, rifacendosi al discorso di De Rossi alla squadra prima di entrare in campo contro il Parma. Questo il testo: "Per chi hai corso, per chi hai lottato, per chi sei morto. Roma ti rende omaggio"