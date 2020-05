Stadio Roma, Frongia: «Opera strategica, spero nell'approvazione»

LA REPUBBLICA - Daniele Frongia torna a parlare della questione stadio della Roma. Il nuovo impianto del club giallorosso a Tor Di Valle è uno degli argomenti affrontati nell'intervista rilasciata dall'assessore allo sport di Roma Capitale. «Non sto seguendo direttamente la questione: non è un dossier mio, ma della sindaca e degli assessori competenti - le sue parole - . So che si sta andando avanti per chiudere la convenzione e preparare l’atto per la giunta che andrà in Assemblea Capitolina e, ricordiamocelo sempre, anche in Consiglio regionale. Ci sono questi passaggi politici che mancano. Personalmente la reputo un’opera strategica della città, spero che venga approvata con tutte le valutazioni del caso».