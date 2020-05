Spallanzani, il bollettino odierno: 81 positivi, 46 sottoposti ad indagini

In questo momento sono ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma "127 pazienti legati al Covid-19, di cui 81 positivi e 46 sottoposti ad indagini". Lo sottolinea il bollettino quotidiano dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. "Sono 12 i pazienti che necessitano di supporto respiratorio, mentre, a questa mattina sono 413 quelli dimessi e trasferiti a domicilio o in strutture sociosanitarie", conclude il bollettino.