Spadafora: "Voucher per rimborsare biglietti di qualsiasi evento sportivo"

"Abbiamo messo in pausa lo sport ma vogliamo tutelare gli spettatori. Per questo, abbiamo previsto un meccanismo di rimborso per gli eventi a cui non si è potuto assistere (o al quale non si assisterà) a causa del Coronavirus. I possessori di un biglietto che ne facciano richiesta avranno quindi diritto al voucher recupero, per qualsiasi evento sportivo". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

