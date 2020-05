Spadafora: "Ieri un presidente furbetto ha fatto allenare la squadra tutta insieme in barba alle regole. Massima disponibilità per ripartire il 13 giugno"

Torna a parlare il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha rilasciato alcune dichiarazioni per la trasmissione 'Stasera Italia', in onda sull'emittente televisiva. Di seguito le parole del Ministro:

Quando ripartirà lo sport?

Il 18 tutti gli allenamenti degli sport di squadra, anche del calcio, potranno riprendere mantenendo le distanze di sicurezza, quindi saranno diversi dagli allenamenti tradizionali.

Il 13 giugno qualcuno fischierà l’inizio del campionato?

Lunedì dovevano riprendere gli allenamenti sulla base di un protocollo che non ho deciso io o il CTS, ma oggi capiamo che la Lega dice ha difficoltà ad attuare il protocollo che ci ha proposto. Non hanno le strutture per potersi autoisolare, ne prendiamo atto se non possono attuare quanto hanno proposto. Se non ci sono le condizioni non autoisolino la squadra, purché rispettino le regole minime che rispetteranno tutti gli altri sport come il distanziamento. Ieri un presidente un po’ furbetto in barba alle regole ha fatto allenare tutti insieme i giocatori, da parte mia massima disponibilità per ripartire il 13 giugno

Quarantena singola in caso di positività?

Con l’evoluzione che avremo dopo la riapertura del 18 maggio, se la curva del contagio lo permetterà potremo rivedere questa regola, a patto che nel frattempo si rispettino le regole.

(rete 4)