Serie A, ufficiale: si riparte il 20 giugno con i recuperi della 25a giornata. La Lega chiede a Spadafora di anticipare le semifinali di Coppa Italia: si attende la risposta

La cosa certa è che la Serie A ripartirà il 20 giugno con i recuperi della 25a giornata, quindi Torino-Parma, Verona-Cagliari, Inter Sampdoria e Atalanta-Sassuolo. Quest'ultima partita era stata inizialmente programmata come anticipo del turno, il 19 giugno, una decisione però non gradita dal Governo. Quindi il dietrofront della Lega che ha fissato la sfida tra gli orobici e i neroverdi nuovamente per il 20 giugno. Per quanto riguarda invece il capitolo Coppa Italia, di certa c'è solo la data della finale, fissata per il 17 giugno. In bilico rimangono invece le semifinali perché, inizialmente previste per il 13-14 giugno, potrebbero essere anticipate di un giorno, ovvero il 12-13 giugno, come richiesto dalla Lega Serie A al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che deve ancora dare una risposta.

(Sky Sport)

Arriva la comunicazione ufficiale sulle date della ripresa. A diramare il comunicato atteso ormai da qualche ora è la Lega Serie A. Di seguito la nota:

"L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi alla presenza di tutte le 20 Società collegate in video conferenza. I Club hanno accolto con soddisfazione il via libera alla ripresa della Serie A TIM comunicato ieri dal Ministro Spadafora e hanno votato all'unanimità la disputa dei 4 recuperi della sesta giornata di ritorno (Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari, Inter - Sampdoria e Torino - Parma) nel weekend del 20/21 giugno e la programmazione dell'ottava giornata di ritorno a partire da lunedì 22 giugno.

Inoltre, accogliendo l'auspicio del Ministro Spadafora, l'attività sportiva della stagione 2019/2020 riprenderà da subito con la Coppa Italia, la cui finale è programmata per il giorno 17 giugno.

Date e orari delle gare saranno resi noti dalla Lega Serie A nei prossimi giorni".

(legaseriea.it)

