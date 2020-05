Serie A, Spadafora: "Se la FIGC accetterà le indicazioni del CTS ripartiranno gli allenamenti di squadra. In merito al campionato decideremo tra una settimana"

RAI UNO - Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, dopo l'approvazione da parte del CTS dei punti che il protocollo della FIGC dovrà rivedere per far partire gli allenamenti di squadra il 18 maggio, è intervenuto durante il TG1 per commentare la decisione. Queste le sue parole.

Sul parere del CTS...

Il CTS chiede delle modifiche vincolanti al protocollo FIGC. Se durante un allenamento emergesse un positivo tutto il gruppo squadra deve essere messo in quarantena, senza possibilità che ci siano contatti con l’esterno. I medici delle società devono assumersi tutte le responsabilità dell’attuazione del protocollo e i test molecolari non devono andare a discapito dei cittadini. Se tutte queste cose verranno accettate allora si riprenderà con gli allenamenti di squadra dal 18 maggio.

Sulla ripresa della Serie A...

Credo che dalle indicazioni emerse dal CTS le linee di prudenze adottate dal Governo siano quelle giusta. Abbiamo bisogno di un’altra settimana per vedere come decresce la curva dei contagi e poter poi decidere sul campionato. Il 18 maggio devono iniziare tutti gli altri allenamenti degli sport di squadra. Entro la fine di maggio poi va fatto ripartire tutto lo sport, anche circoli e palestre.