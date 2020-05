Nella giornata di venerdì è stata convocata d'urgenza un'assemblea di Lega per discutere, il giorno dopo l'incontro con il Ministro dello Sport, della ripartenza della Serie A. Il 29 maggio si dovrebbe discutere del formato e del calendario con cui portare a termine la stagione, che non sembra prevedere l'utilizzo di plyaoff e playout. La volontà dei club sembra essere quella di disputare tutte le restanti 124 gare per concludere il campionato.

(Riz/Adnkronos)