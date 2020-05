Serie A, Malagò: "Tutta la squadra in quarantena se un giocatore risultasse positivo? La norma potrebbe cambiare"

RADIO DUE - Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica in merito alla ripresa della Serie A e alla direttiva che il governo ha inviato alla FIGC in vista della ripresa degli allenamenti di gruppo e la ripresa del campionato italiano. Queste le sue parole.

«Noi abbiamo recepito una direttiva che individua un percorso di coinvolgimento generale e non un isolamento individuale. Ma questo è un tema che riguarda la Commissione tecnico-scientifica e io non ho mai interloquito con loro, perché giustamente devono farlo solo in Ministero dello Sport e quello della Salute. Non so il motivo di questa decisione, mi dicono che è una decisione che potrebbe essere rivista ma non voglio aggiungere ulteriori considerazioni. Quello che è sicuro è che sono persone serie e probabilmente tra un protocollo più restrittivo e uno meno hanno voluto dare una indicazione nell'interesse del sistema paese oltre che di alcune categorie».