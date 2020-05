Ronaldo: "Totti avrebbe meritato il Pallone d'Oro"

Ronaldo “Il Fenomeno“, è intervenuto in una diretta Instagram con Alessandro Del Piero, incoronando Francesco Totti. Tra gli argomenti trattati, infatti, è uscito anche quello del Pallone d’Oro che il brasiliano ha vinto per 2 volte. Queste le sue parole su chi avrebbe dovuto conquistarlo in quegli anni: “Per me tu, Totti, Maldini e Raul dovevate vincerlo. E anche Roberto Carlos che è arrivato secondo dietro di me per due volte“.