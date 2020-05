FOTO - Striscioni di protesta sotto la sede del club: "La Roma non si risana con le cessioni"

Messaggi di protesta da parte dei tifosi della Roma che hanno esposto due striscioni sotto la sede del club giallorosso all'Eur. Il gruppo 'Roma' ha scelto di far sentire la propria voce in merito alla possibilità che la società venda durante il mercato estivo i migliori giocatori della rosa, per fare cassa e sanare così parte delle perdite. I due striscioni recitano: "Pallotta, Baldini e Baldissoni… La Roma non si risana con le cessioni!!" e "Se non sei in grado di tutelare i nostri campioni… Vai fuori dai c******i! Pallotta go home!".