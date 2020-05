Roma Cares: ecco il 5x1000 per sostenere le iniziative benefiche del club

Altra iniziativa benefica della Roma, che attraverso il suo sito ha promosso il 5×1000 alla sua fondazione, Roma Cares, per sostenere tutti i progetti del Club a tutela della comunità e dei più bisognosi. Questo il comunicato:

"La Onlus giallorossa è stata fondata nel 2014 con l’obiettivo di promuovere valori educativi e positivi nello sport e ogni stagione porta avanti iniziative solidali nel settore dello sport, della beneficenza, dell’assistenza sociale, dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell’arte. Nel mese di marzo, inoltre, Roma Cares è scesa in campo a supporto degli operatori sanitari in prima linea contro il Covid-19 e di tutte le persone bisognose che sono state colpite durante la crisi sanitaria del Paese. ata alla fondazione del Club."

COME FACCIO A DONARE IL 5X1000 A ROMA CARES?

Donare il 5x1000 a Roma Cares è semplice. Se fai la dichiarazione dei redditi segui queste semplici istruzioni: Compila il modulo 730, il CU oppure il Modello Unico Firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…” Indica il codice fiscale di Roma Cares: 97843440583 Se non fai la dichiarazione dei redditi, puoi comunque destinare il tuo 5×1000 utilizzando il modulo CU precompilato.

COME VERRANNO UTILIZZATI I MIEI SOLDI?

Con i fondi che ogni anno vengono offerti a Roma Cares attraverso il 5x1000 e con tutte le altre donazioni a favore della nostra fondazione, potrai sostenere i tanti progetti che portiamo avanti ogni stagione.

Eccone alcuni:

Calcio Insieme – Il programma che Roma Cares, con la collaborazione dell’ASD Accademia di Calcio Integrato, dedica ai bambini dai 6 ai 16 anni affetti da disabilità intellettiva.

A Scuola di Tifo – Il progetto che Roma Cares porta avanti con gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, con l’obiettivo di educare i tifosi del domani al rispetto reciproco e alla tolleranza, allo sport come veicolo di relazioni sociali e al tifo come momento di sana aggregazione.

Calcio con il cuore – Il programma dedicato alle scuole calcio e alle associazioni sportive dilettantistiche coinvolgendole in un percorso di formazione alle manovre di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore.

Mum and Dad play with me – L’iniziativa dedicata alle associazioni sportive dilettantistiche e alle scuole calcio, rivolto agli allievi e ai loro genitori. Scopo del progetto è trasmettere i valori del tifo sano, della dimensione ludica e aggregante dello sport al fine di evitare brutti episodi di tifo scorretto a bordo campo.

Toys Day – La raccolta di giocattoli organizzata nel mese di dicembre dal Club, dedicata ai bambini ricoverati negli ospedali della Capitale.

Food from the heart – Il progetto portato avanti assieme alla Onlus Equoevento, che ritira le eccedenze alimentari dalle aree Hospitality dello stadio Olimpico a beneficio delle mense dedicate ai più bisognosi.

ASSIEME – Durante l’emergenza Covid-19 Roma Cares è scesa in campo a sostegno degli ospedali, degli operatori sanitari e dei più bisognosi, lanciando anzitutto una raccolta fondi che, oltre al contributo della Società, del presidente, dei calciatori e dello staff tecnico, è stata supportata da centinaia di tifosi giallorossi e ha raccolto più di 500 mila euro. La campagna che ha riunito tutte le iniziative della fondazione giallorossa durante la crisi sanitaria ha preso il nome di ASSIEME e ha portato all’acquisto di 8 ventilatori polmonari e 8 postazioni letto di terapia intensiva in favore degli ospedali della Capitale, oltre alla donazione di più di 70 mila mascherine, più di 11 mila flaconi di gel igienizzante e oltre 32 mila paia di guanti presso ospedali, casefamiglia, parrocchie, Asl, Polizia Locale e agli abitanti dei quartieri più popolari e periferici di Roma.

