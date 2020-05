Roma Cares: consegnati oltre 1000 kg di cibo alle associazioni di tutela degli animali (VIDEO e FOTO)

La Roma pensa anche ai cani e ai gatti randagi o abbandonati. Infatti il club giallorosso, nell'ambito della campagna 'ASSIEME', lanciata durante l’emergenza Covid-19, tramite la mascotte Romolo, ha consegnato oltre 1000 kg di cibo per cani e gatti a delle associazioni di volontariato a tutela degli animali. Di seguito il comunicato pubblicato dalla Roma sul proprio sito ufficiale:

L'AS Roma ha donato cibo per cani e per gatti a delle associazioni di volontariato della Capitale, attive nell'ambito della tutela degli animali. L’iniziativa è stata possibile grazie al supporto dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, che ha aiutato la Società a individuare le organizzazioni attive sul territorio nella cura di cani e gatti randagi o abbandonati. L’attività di Roma Cares si è svolta in collaborazione con Monge ed Eukanuba, che hanno fornito sacchi di mangime per oltre 1000 kg.

"Ringraziamo di cuore l’AS Roma che ancora una volta dimostra di essere in sintonia con il cuore generoso della sua città", ha dichiarato Carla Rocchi, Presidente nazionale dell’ENPA. Alla consegna ha preso parte Romolo, mascotte giallorossa e ambasciatore di tutte le iniziative che il Club intraprenderà a tutela degli animali. Il progetto fa parte della campagna ASSIEME, lanciata dal Club durante l’emergenza Covid-19 a tutela dei più bisognosi.

(asroma.com)

