Reggina, ufficiale: Tempestilli è il nuovo responsabile del settore giovanile del club

Prima come calciatore, poi come allenatore nei Giovanissimi e infine come dirigente. Un rapporto di 33 anni quello tra Antonio Tempestilli e la Roma, conclusosi però bruscamente lo scorso dicembre. Ma ora l'ex dirigente giallorosso è pronto a ripartire dalla Reggina dove ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile del club. A rendere noto del suo nuovo lavoro è la stessa società calabrese attraverso un comunicato ufficiale. "Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver affidato il ruolo di Responsabile del settore giovanile, del Centro Sportivo Sant’Agata e del calcio femminile al Sig. Antonio Tempestilli. Il dirigente amaranto sarà presentato agli organi di informazione nella conferenza stampa che si terrà martedì 26 maggio alle ore 10 presso lo stadio 'Oreste Granillo'"

(reggina1914.it)

