Premier League, si va verso la ripartenza ma solo su campi neutrali

La Premier League, il massimo campionato inglese, sta lavorando per portare a termine le restanti partite della stagione. Nell'ipotesi di una ripresa la Lega inglese starebbe valutando la possibilità di far scendere in campo le squadre solo in 8-10 stadi neutrali, che avranno i permessi per ospitare le squadre e saranno messi in sicurezza prima di ogni partita. Questo è infatti quanto è emerso dalla riunione tra i club.

"In una riunione della Premier League, i club hanno discusso i possibili passi verso la pianificazione per riprendere la stagione 2019/20, quando è sicuro e appropriato farlo. La priorità della Premier League è la salute e la sicurezza di giocatori, allenatori, dirigenti, personale del club, tifosi e la comunità in generale. La Lega e i club stanno prendendo in considerazione i primi tentativi di avanzamento e torneranno ad allenarsi e a giocare solo dopo indicazioni del Governo, sotto la consulenza medica di esperti e previa consultazione di giocatori e dirigenti. I club hanno riconfermato il loro impegno a terminare la stagione 2019/20, mantenendo l’integrità della competizione e hanno accolto con favore il sostegno del Governo".

(skysports.com)