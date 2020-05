Perugia, Cosmi: "Avrei voluto allenare Totti. Sono andato al suo addio e mi sono commosso"

Una carriera lunga quella di Serse Cosmi che dopo 20 anni è tornato nel club che lo ha lanciato in Serie A, ovvero il Perugia. L'allenatore umbro si è raccontato in una lunga intervista rilasciata alla pagina Instagram de La Gazzetta dello Sport dove, tra aneddoti e vari momenti della sua carriera, è tornato su quel 'Forza Roma' gridato alla tribuna Montemario mentre usciva dal campo durante un Lazio-Perugia dopo essere stato espulso. "Peccato che mi stessero riprendendo e l’immagine è comparsa sul tabellone, così tutto lo stadio ha visto - le parole di Cosmi - L'arbitro ce ne aveva fatte di tutti i colori, stavo andando verso gli spogliatoi, mi tiravano le bottigliette e l’unico modo per difendermi è stato quello". Poi, durante la diretta Instagram, il tecnico ha mostrato un quadretto con uno striscione: "Me l’hanno portato gli Irriducibili della Lazio. Vennero in albergo prima di un Roma-Perugia: un segno di stima che ho apprezzato molto". Infine Cosmi rivela un sogno che non ha mai potuto esaudire: "Avrei voluto allenare Totti. Sono andato al suo addio al calcio e mi sono commosso".