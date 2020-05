Perfection: la Roma si attiva per riportare il corpo del ragazzo alla sua famiglia in Camerun

Tutti alla Roma sono rimasti profondamente colpiti dalla tragica scomparsa di Joseph Perfection, venuto a mancare il 25 maggio per un arresto cardiaco a soli 21 anni. Secondo quanto riportato sul portale di Gianluca Di Marzio, il club si sarebbe già attivato per riportare il corpo del ragazzo alla sua famiglia, in Camerun.

I cari del ragazzo sono infatti impossibilitati a recarsi in Italia, anche per via dell'emergenza Coronavirus, ragion per cui la società ha deciso di farsi carico del trasporto della salma dello sfortunato calciatore.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE