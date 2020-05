Murcia, Villar diventa azionista del club per salvarlo dal fallimento: "Lo rifarei altre 100 volte"

Gonzalo Villar non dimentica le sue origini. Il centrocampista della Roma è infatti diventato azionista del Real Murcia, club della sua città. Già nella scorsa stagione il Murcia, club che milita nella Segunda Division B (la Serie C spagnola) aveva lanciato una campagna di azionariato popolare per scongiurare il fallimento, raccogliendo numerose adesioni sui social.

Ora il nuovo obiettivo del club spagnolo è l'aumento di capitale: la nuova emissione di azioni era partita lo scorso 26 febbraio e finora sono stati raccolti 600 mila euro, a fronte dei 2,3 milioni necessari. Per questo motivo la scadenza della terza fase di sottoscrizione, inizialmente prevista per il 9 maggio, è stata posticipata.

Villar non è stato il solo calciatore ad entrare nell'azionariato del Murcia. Al giovane centrocampista giallorosso si sono uniti altri ex del Murcia come Alberto Garcia (ora al Rayo Vallecano), Sergi Guardiola (Valladolid) e Pedro Leon (Eibar)

"L’ho fatto una volta, lo rifaccio ora... e lo rifarei altre 100 volte!!!". Villar si è espresso così su Twitter sulla sua donazione in favore del Murcia, invitando gli utenti a partecipare alla nuova campagna di sottoscrizione.