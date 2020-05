Milan: lesione al polpaccio per Ibrahimovic. Nessun problema al tendine d'achille

Tra i primi infortunati al rientro in campo per gli allenamenti c'è anche Zlatan Ibrahimovic. Si temeva per un problema serio e, stando a quanto riporta il Milan in una nota, non ci sono interessamenti al tendine d'achille per lo svedese. Questo il comunicato dei rossoneri: "AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni".

(acmilan.com)