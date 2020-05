Mancini: "Che notte a Lione, voglio ispirarmi a Spalletti ora. Ringrazierò sempre Capello per la fiducia"

SKY SPORT - Nel periodo di stop dal calcio giocato, continuano a riapparire grandi ex sugli schermi dell'emittente satellitare. Oggi è il turno di Amantino Mancini, l'esterno brasiliano rimasto nella memoria di molti tifosi giallorossi per gol d'autore.

Il tacco di dio. Quante volte l’hai rivisto?

Tante, è stato un gol importante. Il mio primo gol in Italia e soprattutto in un derby.

Quanto è stato importante Capello?

L’arrivo a Roma non è stato facile. A Venezia non giocavo. Poi il primo giorno a Trigoria entro nell’ufficio di Capello che mi chiede “Perché a Venezia non giocavi?”. Siamo andati in Austria a fare la preparazione e dal primo giorno in cui mi ha messo tra i titolare, poi non sono più uscito. Lo devo ringraziare per sempre, per tutta la fiducia che mi ha dato. Nella prima stagione ho fatto 8 gol e più di 15 assist, è stato un inizio molto importante.