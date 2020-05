Malagò: "Le partitelle della Lazio? Se fosse vero sarebbe una cosa irrispettosa"

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, durante la video-conferenza stampa arrivata subito dopo il termine della Giunta nazionale odierna ha commentato la notizia secondo cui la Lazio avrebbe trasgredito le regole imposte per la ripresa degli allenamenti individuali, svolgendo alla fine delle sedute di allenamento partitelle tre contro tre. Questo il suo pensiero. "La Lazio ha organizzato delle partitelle? Io non so se sia vero, ma se fosse cosi’ sarebbe una cosa irrispettosa. Moltissimi rappresentanti del mondo dello sport oggi mi hanno contattato facendo presente che nessuno finora aveva trasgredito le regole: questo la dice lunga sulla diversità tra alcuni, ma non tutti i mondi del calcio e tutto il resto. Ha fatto benissimo il presidente Gravina a costituire un pool ispettivo della Procura federale. Ma non è solo un problema di giustizia sportiva, c’è anche una giustizia dello Stato. Vale per tutti i cittadini, non vedo perché non valga per il calcio: in Giunta c’è stato biasimo e critica per questa situazione. Penso del resto che le inchieste della Procura federale finiranno in un buco nell'acqua, perché sapendo delle visite non penso che le società faranno questi errori sugli allenamenti e peraltro da lunedì ci saranno diverse regole”.