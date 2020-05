Luis Enrique su Totti: "Con Francesco ho sempre avuto un buon rapporto" (VIDEO)

Tra i tanti temi affrontati durante un intervento su Youtube al programma "Colgados del Aro by Endesa", Luis Enrique, ex allenatore della Roma ed ora ct della Spagna, ha parlato anche di Francesco Totti e dell'intervista rilasciata dall'ex 10 nei giorni scorsi: "E' una delle grandi soddisfazioni da giocatore. Quando vedi che c'è affetto e un ricordo meraviglioso delle esperienze condivise. Come allenatore è la stessa cosa. Quando sono arrivato ci hanno messo in contrasto come sempre accade quando si arriva in un nuovo club, soprattutto per quanto riguarda la mia fama. Ho sempre avuto ottime referenze con la maggior parte dei giocatori. Non ho visto l'intervista, ho sempre avuto un buon rapporto con Francesco".

(minuto 54.15)