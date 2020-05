Lucescu: "Mkhitaryan è un giocatore decisivo, ma ha bisogno di certezze. Under diventerà un top player"

RADIO MUSICA TELEVISION - All'emittente radiofonica, nel corso della trasmissione "Taca La Marca", è intervenuto Mircea Lucescu, ex allenatore tra le altre anche di Inter e Shakhtar ed ex tecnico della Turchia, che ha parlato di due giocatori in forza alla Roma, Mkhitaryan e Cengiz Under. "È un giocatore decisivo - le sue parole sull'armeno in prestito dall'Arsenal -, anche se l’allenatore gli deve trovare la collocazione giusta. L’ho trasformato in seconda punta viste le sue qualità da assist-man. Per acquisire fiducia non può essere in prestito, il ragazzo ha bisogno di certezze. A Manchester non ha fatto bene perché partiva troppo lontano dalla porta e tatticamente non era messo nelle migliori condizioni. È un bravo ragazzo e mi ha fatto molto piacere poter lavorare con lui, con me è stato un grande goleador".

Sul turco classe '97 invece: "Può avere continuità in un campionato di altissimo livello come quello italiano. Ha tanta qualità ma tutto dipenderà da come i vari allenatori lo gestiranno, gli devono spiegare i movimenti da fare e dare le giuste direttive. Ci metterà un po' più di tempo per maturare e diventare un top player, ma sono convinto che ci arriverà".