LIVE - Coronavirus, Pozzo: «Serie A può ripartire ma a fine giugno, al via solo in sicurezza». Hudson-Odoi nei guai: arrestato per aver violato le norme sul lockdown

Primo giorno della nuova 'fase 2', ma per il calcio non è cambiato nulla. Oggi ancora sedute individuali per le squadre di club, mentre è stato redatto a tempo di record il nuovo protocollo, che oggi andrà all'esame del CTS. Questi i principali aggiornamenti sull'emergenza coronavirus

10.30 - Blitz a sorpresa in casa Fiorentina. Come riferisce il quotidiano fiorentino, venerdì il club viola ha ricevuto un'ispezione della Procura Federale, inviata per verificare il rispetto delle norme di sicurezza all'interno del centro sportivo viola intitolato a Davide Astori. Visita durata circa un'ora, nella quale non sono state riscontrate anomalie. Sempre nella giornata di venerdì, oltre alla Lazio (per la vicenda delle partitelle fatte disputare da Inzaghi in allenamento, come riportato dal Corriere della Sera nei giorni scorsi), gli ispettori della Procura Figc hanno fatto visita anche al Napoli.

10.20 - In Inghilterra nuovi guai per Callum Hudson-Odoi. L'attaccante del Chelsea, uno dei primi casi di positivi al Coronavirus tra i giocatori di Premier League, è stato infatti arrestato per aver violato le norme della quarantena. Secondo la ricostruzione del tabloid inglese all'origine dei fatti c'è la denuncia di una modella, conosciuta il giorno prima su internet da Hudson-Odoi e poi invitata a casa sua. Gli agenti e il London Ambulance Service sono stati contattati nelle prime ore di domenica mattina "con un chiamata di una donna gravemente ferita". Il rapporto aggiunge che la donna è stata portata in ospedale e che un uomo è stato arrestato, rimanendo in custodia di polizia.

10.10 - «Parlare di sicurezza in momenti di eccezionalità come questi è estremamente difficile, si potrà giocare cercando di rischiare il meno possibile e per farlo si devono proporre finalmente queste linee guida di cui si parla da mesi e che non vengono mai fuori in maniera concreta. Devono essere linee guida che possano essere applicabili altrimenti sono carta straccia. Fino ad ora sono stati fatti protocolli inapplicabili tant'è che c'è stata una 'ribellione' di club, medici sociali e addetti ai lavori. Aspettiamo con ansia che i protocolli vengano fatti». È quanto afferma Enrico Castellacci, presidente dell'Associazione medici italiani di calcio, ospite di 'Radio anch'io sport'. «È inconcepibile e paradossale che la responsabilità venga data esclusivamente al medico, il medico ce l'ha nel dna professionale. Ci sono tantissimi soggetti che gravitano nel mondo del club che hanno responsabilità -prosegue-. Gli stessi giocatori hanno delle responsabilità e, a nostro avviso, dovrebbero firmare loro stessi il foglio in cui si attengono alle linee guida, non è che il medico può controllare tutto e tutti».

10.00 - «Attorno a noi si è creato un grande equivoco, in nostri medici sono preoccupati dal fatto che non esiste una legislazione in grado di chiarire bene la loro responsabilità penale. Io, da azionista dell'Udinese, non posso risolvere una questione penale: da noi i Tribunali funzionano bene e vogliamo rispettare la legge. Per tranquillizzare medici e dirigenti, la scorsa settimana ho sentito il dovere di scrivere la lettera, che non c'entra niente col fatto di non voler giocare, perché noi vogliamo giocare». Così il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, intevenuto a Radio Anch'io lo sport,ha spiegato l'episodio della lettera inoltrata alle istituzioni sportive sulla ripresa degli allenamenti, fatto che ha causato frizioni nell'ultima Assemblea di Lega.

«Non siamo d'accordo sul fatto di tornare a giocare il 13 giugno, è un insulto all'intelligenza - aggiunge -: se ascoltiamo qualsiasi preparatore atletico dirà che, dopo due mesi di inattività, al calciatore serve minimo un mese di allenamento vero. Oggi ci stiamo ancora allenando con gradualità. Sarebbe opportuno trovare una soluzione logica per giocare, evitando infortuni. Si guarda con trionfalismo alla Germania, ma loro già hanno diversi infortuni e giocano solo una partita alla settimana; da noi se ne vogliono giocare due a settimana, dopo esserci allenati 15 giorni. Sono favorevole a ripartire, ma in sicurezza. C'è ancora il tempo, ma facciamolo con il cervello».

«Da noi c'è una grande dose di individualismo, di egoismo, qualcuno vuole fare il furbo, giocando con il pallone: io ne ho le prove - prosegue Pozzo. Il primo Protocollo, che prevedeva la quarantena ai giocatori per tutta la durata della fase finale del campionato, era impossibile da applicare: per me, e per essere coerenti, c'è bisogno di tutto il mese di giugno per allenarsi bene. A fine giugno, poi, si ricomincia. Bisogna trovare un accordo. Abbiamo perso tre mesi, non per capriccio, si può spostare tutto».

