LIVE - Coronavirus: nuovi casi nel Galatasaray, allenamenti sospesi per 6 giorni

Il mondo del calcio fa le prove di ripartenza dall'emergenza coronavirus. Fissata la data per la ripresa del campionato in Italia, scoppia la grana dei ritiri obbligatori con molte società contrarie alle disposizioni del protocollo. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

LIVE

11.18 - Si prepara a ripartire anche uno degli ultimi campionati a fermarsi per l'emergenza coronavirus. L'11 giugno si tornerà a giocare in Australia. I giocatori della massima serie riprenderanno gli allenamenti da lunedì. Prime sedute in gruppi, fino a otto prima di un allenamento di contatto su vasta scala dal 25 maggio, come annunciato da Gillon McLachlan, presidente della AFL (la Lega australiana). «

Tutti i giocatori e gli staff saranno testati per il coronavirus due volte a settimana, ha affermato McLachlan, incluso un test almeno 24 ore prima della sessione di contatto. «Abbiamo proiezioni quotidiane da parte dei medici di ogni singolo giocatore della lista», ha detto. L'A-League era stata sospesa lo scorso 22 marzo.

11.15 - L'Associazione argentina di calcio (Afa) e l'Associazione argentina dei giocatori (Faa) hanno concordato di consentire ai club di estendere i contratti a seguito della chiusura del campionato per via dell'emergenza coronavirus. La decisione dovrebbe avere un impatto su circa 2.000 giocatori i cui accordi dovrebbero scadere a giugno, secondo la Faa. «Data l'eccezionale situazione che il mondo intero sta attraversando riguardo alla pandemia di Covid-19, l'Associazione argentina di calcio ha firmato un accordo quadro con la Faa che offre la possibilità per i club per estendere i contratti dei giocatori per sei mesi», ha dichiarato l'Afa in una nota.

Il calcio argentino è stato sospeso a metà marzo e da allora l'Afa ha annullato il resto della stagione 2019-2020, non indicando ancora quando ricominceranno le competizioni. La Federazione argentina ha anche stabilito che nessuna squadra sarà retrocessa almeno fino al 2022 a causa dell'interruzione causata dalla crisi sanitaria globale.

10.25 - In Turchia fissata la data della ripartenza per il 12 giugno, ma nel frattempo riesplode la grana Covid-19. Ieri l'annuncio di 8 contagiati nel Besiktas (tra cui anche il presidente Ahmet Nur Cebi), oggi è il turno del Galatasaray. Il club di Istanbul ha annunciato che sono stati riscontrati dei positivi al Coronavirus (non specificando quanti) nei test effetuati ieri, ai quali sono stati sottoposti giocatori, staff tecnico e sanitario e membri della dirigenza (compreso il dt Fatih Terim). Il club di Istanbul ha deciso così di sospendere in via precauzionale gli allenamenti per 6 giorni. La prossima settimana saranno effettuati nuovi test.

(galatasaray.org)