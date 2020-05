LIVE - Coronavirus, la Serie A punta sul "modello tedesco". Carnevali: "Libri in tribunale se non ripartiamo". Ceferin: “Chi non completerà i campionati dovrà affrontare i preliminari nelle coppe”

Il mondo del calcio fa le prove di ripartenza dall'emergenza coronavirus. In ballo ora la questione relativa al Protocollo, con i club di Serie A che hanno bocciato quello proposto dal CTS e puntano al modello tedesco. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

11:00 - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nell’intervista rilasciata al quotidiano, ha ribadito come non ripartire sarebbe un vero e proprio dramma economico, non solo per la Serie A ma per l’intero calcio italiano, a quel punto a rischio fallimento. Queste le sue parole: “Se non giochiamo, libri in tribunale. Non capisco il perché della confusione. Se vogliamo far morire il calcio siamo sulla strada giusta. Qua siamo tutti pazzi, non capisco il perché di tutta questa confusione. Guardo a noi: se si torna in campo i danni sono enormi, ma se non si torna è un vero e proprio disastro. Se qualcuno non vuole giocare lo dica apertamente, ma se l’industria calcio non riparte fallisce”.

10:30 - Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato un'intervista esclusiva pubblicata oggi sulle pagine del quotidiano sportivo in cui parla del tema della possibile sospensione di alcune leghe europee e delle conseguenze che questa decisione avrebbe sulle coppe europee. Queste alcune delle sue parole:

Sulla scelta di sospendere definitivamente il campionato francese

Una decisione affrettata

Sull'assegnazione dei titoli

C’è un piano concreto per completare la stagione europea. Penso che la maggioranza delle leghe riuscirà a portare al termine la stagione. Chi non lo farà, scelta sua, dovrà affrontare i preliminari, se vorrà partecipare alle prossime competizioni UEFA

Nei giorni scorsi la UEFA aveva mostrato irritazione nei confronti dell’Italia poichè le nostre incertezze condizionano notevolmente lo sviluppo delle coppe. Presidente, conferma questa preoccupazione?

L’Italia è uno dei grandi paese calcistici europei e il suo campionato ha una valenza essenziale, è visto da molti sportivi anche al di fuori dei suoi confini. Assoluta priorità alla salute pubblica, ci mancherebbe, ma come tutti gli altri settori anche noi abbiamo il dovere di ripartire rispettando gli impegni che ci siamo assunti.

La quarantena obbligatoria di due settimane anche per i contatti stretti del contagiato è un ostacolo solo italiano? In che modo si regola l’Europa e che ruolo può avere la UEFA?

Rispetto le decisioni delle autorità scientifiche, hanno la grande responsabilità di difendere la salute delle persone. Quel che succede in caso di positività dei calciatori è il passaggio fondamentale per la continuità delle competizioni. Io non ho alcuna competenza in materia, ma vedo che in alcuni Paesi, come la Germania, le soluzioni adottate sono più mirate e funzionali al prosieguo dell’attività, non alla sua improvvisa interruzione.

L’assenza del pubblico segnerà la ripartenza dei prossimi campionati…

Temo che per un certo periodo non sarà possibile far entrare il pubblico negli stadi. Spero che si tratti di una parentesi non troppo lunga, dopodichè rivedremo finalmente gli impianti pieni di appassionati entusiasti.

10:00 - La Serie A non vuole la quarantena, perché con 14 giorni di clausura per tutta la squadra al primo caso positivo salterebbe qualsiasi calendario. Ma non vuole nemmeno i ritiri. Praticamente, non accetta le condizioni che il governo, tramite del Comitato tecnico-scientifico. In tutto ciò la Figc punta al modello tedesco: con l'isolamento singolo dell'infetto e non di tutta la squadra. In ogni nulla è ancora deciso e, nel dubbio, Gravina ha tirato nuovamente fuori la sua proposta di giocare i playoff per finire la stagione.

