Arriva l'ufficialità della ripartenza anche per quanto riguarda il Portogallo. La Liga Nos ripartirà il 4 giugno, come comunicato in una nota ufficiale comparsa sul portale del massimo campionato lusitano. Decisive per la svolta le linee guida dettate dal Comitato sulla Sicurezza domenica scorsa.

(ligaportugal.pt)

