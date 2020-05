L'ex giallorosso Moreno: «Nel 2014 potevo firmare per il Barcellona»

TUDN - L'ex romanista Hector Moreno rivela che anni fa avrebbe potuto firmare per il Barcellona. Lo ha svelato lo stesso difensore messicano, ora in Qatar all'Al-Gharafa, in un'intervista alla tv americana. Tutta colpa di Arjen Robben e del durissimo contrasto in Messico-Olanda dei Mondiali 2014. Allora Moreno ne ebbe la peggio: frattura scomposta della tibia e stop di 6 mesi. "Sicuramente sarebbe stato diverso se non mi fossi infortunato dato che non solo c'erano colloqui con il Barcellona, ​​ma avevo la possibilità di firmaew per loro anche prima del Mondiale, mi sentivo molto bene sotto tutti gli aspetti. Ma è successo, purtroppo, è stato difficile e ho dovuto mettere in pausa la vita". All'epoca Moreno militava nell'Espanyol.